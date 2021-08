Nocera Inferiore: successo per l’open day al Palacoscioni Il sindaco Torquato: “E' andata benissimo”

Successo per l'open day che si è tenuto al Palacoscioni a Nocera Inferiore. Soddisfatto il sindaco Manlio Torquato che ha detto: “E’ andata benissimo la giornata dedicata alle vaccinazioni over 12 organizzata dall'ASL Salerno, dal Dipartimento di Prevenzione e dalla nostra Amministrazione presso il Palasport Palacoscioni di Nocera Inferiore. Ringrazio il dottor Saggese Tozzi dell'ASL, il dottor Stile della Commissione Sanità del Comune, il personale medico e paramedico. E i nostri Uffici, la Protezione Civile comunale, i Volontari e la Polizia Locale. Come sempre operativi e presenti. Un passo importante per aumentare la difesa contro il covid 19.”

Ieri, la giornata dedicata alla somministrazione di massa della vaccinazione anti-covid ,si è svolta in maniera ordinata. Sono state somministrate tutte le 630 dosi messe a disposizione dal Dipartimento di prevenzione dell' Asl di Salerno. La procedura di prenotazione sulla piattaforma dedicata ha permesso di svolgere le attività in maniera controllata evitando assembramenti.