Assistenza ai profughi dell'Afghanistan, "Il Punto" di Baronissi in campo Sarà possibile donare indumenti, giocattoli e caricabatterie per cellulari

La Protezione Civile della Regione Campania sta fornendo assistenza ai profughi dell'Afghanistan, attraverso le associazioni del territorio. Anche la Pubblica Assistenza "Il Punto" di Baronissi ha deciso di fare la sua parte. «Contribuisci anche tu! Puoi donare presso la Sopi di Salerno in via Generale Clark 103, oppure per i residenti di Baronissi presso la nostra associazione fino a martedì 31 agosto, poi andremo noi a consegnarlo a Salerno», è l'appello lanciato attraverso dall'associazione presieduta da Mario Santaniello.

Sarà possibile donare indumenti, giocattoli e caricabatterie per cellulari, esclusivamente nuovi e in scatola.

La consegna presso l'associazione Il Punto sarà possibile nei seguenti orari:

Venerdì 09.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30

Sabato 09.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30

Domenica 09.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30

Lunedì 09.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30

Martedì 09.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30

Per informazioni sarà possibile contattare il centralino allo 089 956060