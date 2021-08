Vaccini antiCovid: ripartono le somministrazioni al centro di Roccapiemonte Sindaco Carmine Pagano: “Se vogliamo uscire da questa emergenza, vaccinarsi è un dovere di tutti”

RIPARTONO LE VACCINAZIONI AL CENTRO VACCINALE DI ROCCAPIEMONTE (SA)

“Usciamo dall’emergenza, vacciniamoci tutti”. E’ questa la frase con la quale il Sindaco di Roccapiemonte (Sa) Carmine Pagano invita la popolazione che non ha ancora provveduto, a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid 19 presso il Centro Vaccinale Comunale, sito in via della Pace alla frazione San Potito. Il Sindaco ha infatti ricevuto comunicazione dall’Asl di Salerno che, da lunedì 30 agosto 2021, a partire dalle ore 15:00, saranno disponibili 120 di dosi al giorno, tipo Pfizer, per i cittadini afferenti all’area del Distretto Sanitario 60 (Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte, Castel San Giorgio) iscritti alla piattaforma regionale, e per i giovani della fascia di età 12-18 anni, per i quali non ci sarà bisogno di effettuare prenotazione, basterà recarsi sul posto e chiedere la somministrazione del vaccino.

Sarà altresì possibile prenotarsi direttamente presso il Centro Vaccinale di Roccapiemonte, oppure attraverso la Croce Rossa (081.9537033) e il Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte (081.5183585).

“Bisogna superare le resistenze rispetto alla fondamentale utilità e importanza storica del vaccino contro il Covid-19. E’ l’ora di accelerare, non possiamo più aspettare oltre. Con l’imminente riapertura delle scuole, non possiamo permetterci un’altra ondata del contagio, ecco perché invito tutti, giovani e meno giovani che non l’abbiano ancora fatto, a sottoporsi alla vaccinazione. Papa Giovanni Paolo II diceva di non avere paura, non dobbiamo più averne di questo maledetto virus che sta provando in tutti i modi a cambiare le nostre vite. E proprio recentemente Papa Francesco ha spiegato che vaccinarsi è un atto d’amore. Dunque, la soluzione per avere la meglio sul Covid è il vaccino, ricordando a tutti di mantenere il giusto comportamento e seguendo le norme di prevenzione” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.