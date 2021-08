Nocera Inferiore, importanti finanziamenti per l'edilizia scolastica Il Ministero ha decretato misure urgenti connesse all'emergenza da Covid

L’ Amministrazione comunale ha candidato il Comune di Nocera Inferiore a diversi bandi per l’assegnazione di risorse destinate all’ edilizia scolastica. Il Ministero dell’Istruzione ha decretato a tal fine, misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per garantire che le attività didattiche si svolgano in presenza.

Il settore LL.PP ha candidato il Comune di Nocera Inferiore all’ avviso pubblico prot. n. 26811 del 6 agosto 2021, per n. 23 affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso didattico per l’anno scolastico 2021-2022. In questi giorni sono state approvate le graduatorie, suddivise per affitti di locali e relative spese di conduzione, noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico e lavori di c.d. “edilizia leggera”. Il Comune di Nocera Inferiore risulta ammesso per complessivi 350 mila euro; di cui 150 mila per noleggio strutture modulari e 200 mila per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi. “Un altro importante risultato ottenuto per i nostri istituti scolastici comunali - dichiara l’assessore delegato ai LLPP arch. Imma Ugolino - che ha continuato - questa Amministrazione ha sempre avuto alta l’attenzione verso l’edilizia scolastica, lo confermano i numerosi finanziamenti ottenuti e gli interventi realizzati. Un plauso all’egregio lavoro svolto dall’ufficio tecnico diretto dall’ing. Califano”-

Altra candidatura è stata presentata per l’avviso pubblico prot. n. 18786 del 28 giugno 2021, per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento. Il Comune, nel caso specifico si è candidato per la riqualificazione e l’ adeguamento strutturale della palestra del I istituto Comprensivo in via Nola “Angelo e Francesco Solimena”. Resa pubblica la graduatoria provvisoria , il Comune di Nocera Inferiore è 67 esimo con un progetto pari ad un importo di 350 mila euro. Si è in attesa dell’ esito definitivo.