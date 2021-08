Incidente tra due auto ad Agropoli: due i feriti Sul posto le ambulanze del 118

Incidente stradale questa mattina ad Agropoli. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, due auto.

Lo scontro intorno alle 11 in via Padre Giacomo Selvi. Una delle due vetture è finita contro un muro per cercare di evitare l'impatto. Il bilancio è di due persone ferite soccorse dai sanitari del 118 che hanno trasferito i malcapitati presso gli ospedali di Roccadaspide e Vallo della Lucania. Rallentamenti alla circolazione.