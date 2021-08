Battipaglia: giornata di prevenzione oncologica gratuita Si potranno effettuare visite specialistiche

La prevenzione e dunque le diagnosi precoci sono le uniche armi veramente efficaci per poter contrastare le malattie oncologiche. Molto spesso però si tende a rimandare gli screening per mille e una ragione: mancanza di tempo e, troppo spesso, anche per ragioni economiche. Per questo I Care, la rete per il Caregiver ha organizzato una giornata di prevenzione oncologica gratuita che gode del patrocinio del Comune di Battipaglia.

Durante le attività, dalle ore 9 alle ore 16 presso Piazza Amendola, si potranno effettuare le seguenti visite specialistiche: screening urologico, a cura del dottor Michele Pierri; screening del melanoma a cura della dottoressa Bianca Visconti; screening della tiroide con la dottoressa Anna Tortora.

Non è necessaria alcuna prenotazione. L’evento si terrà nel pieno rispetto delle norme anti covid e, pertanto, sarà necessario esibire il green pass oppure un tampone effettuato non oltre le quarantotto ore precedenti.

La rete I Care è un progetto sperimentale nato dall'unione di tre associazioni del territorio: Noi, Amici dell’Hospice de l’ospedale di Eboli, presieduta da Armando De Martino; Associazione Roberto Cuomo Onlus, presieduta da Vito Cuomo e L’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli, presieduta da Tiziana Iervolino. L’obiettivo è quello di dare sostegno a quanti dedicano la propria vita per aiutare familiari con patologie degenerative gravi, caregiver appunto, garantendogli una formazione adeguata e il supporto di un tutor qualificato.