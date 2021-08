Pellezzano: conclusi i lavori di messa in sicurezza del Vallone di Cologna Soddisfatto il sindaco: "Un'opera importante per il territorio e per la tutela della cittadinanza"

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza del vallone che costeggia la SR88 a Cologna, grazie al finanziamento di € 400.000,00 che l'Amministrazione Comunale ha ottenuto dal Ministero dell'Interno in data 30/12/2019. Ad annunciarlo il Sindaco, dott. Francesco Morra, che insieme al consigliere comunale delegato, Ivan Facenda, ha seguito da vicino l'andamento delle operazioni di messa in sicurezza, sia sul piano istituzionale che su quello operativo.



I lavori realizzati hanno riguardato:

- la pulizia e asportazione della vegetazione spontanea nelle aree di intervento;

- interventi di posa in opera di gabbioni con materasso reno e canale;

- rimozione dell'esistente tubazione da 800mm;

- installazione di recinzione a protezione.



"Ancora una volta - ha sottolineato il Primo Cittadino - questa Amministrazione ha messo in campo azioni volte al recupero e alla messa in sicurezza di aree danneggiate da eventi atmosferici di portata eccezionale, che hanno causato pericoli per l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, tali da rendere inevitabile un intervento di ripristino dello stato dei luogo. Mi preme ringraziare il direttore dei lavori Ing. Francesco Solimene, che insieme al progettista Ing. Christian Di Rosario, al coordinatore della sicurezza arch. Davide Guariglia e al responsabile unico del procedimento arch. Alfonso Landi, sono riusciti, in poco tempo, a realizzare un'opera di messa in sicurezza di straordinaria importanza per il territorio e per la tutela della cittadinanza".



Un lavoro questo che è stato ampiamente apprezzato dall'intera popolazione residente di Pellezzano.