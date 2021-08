Vaccini, ritorno a scuola in sicurezza: a Capaccio open day dedicato ai giovani Verrà somministrato, fino a esaurimento scorte, il vaccino Pfizer ai ragazzi dai 12 ai 25 anni

La provincia di Salerno spinge ancora sui vaccini in vista del nuovo anno scolastico. Un nuovo open day dedicato ai giovani è stato organizzato a Capaccio su iniziativa del Distretto Sanitario 69 di Capaccio Roccadaspide. L'obiettivo è quello di garantire un rientro in sicurezza a scuola. Appuntamento martedì 31 agosto, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, presso la palestra comunale di Capaccio Scalo, per giovani dai 12 ai 25 anni. Verrà somministrato, fino a esaurimento scorte, il vaccino Pfizer. L'accesso è libero, per cui occorreranno solo la tessera sanitaria, un documento di identità e, per i minori, la presenza di un genitore.

"Si tratta di un'occasione importante per i giovani del territorio, che presto saranno alle prese con un nuovo anno scolastico", sottolineano dall'amministrazione comunale.