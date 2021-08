Agropoli, il "Settembre culturale" dedicato a Dante Alighieri Presentata la rassegna che prenderà il via mercoledì

È stata presentata questa mattina nell’Aula consiliare “A. Di Filippo” di Agropoli la XIV edizione del “Settembre Culturale”. Il tema di quest’anno, ricorrendo il 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta, sara` “Dante Alighieri e la conoscenza”. Un mese ricco di appuntamenti che terranno compagnia agli agropolesi dal 1° al 30 settembre.

Si consolida il forte legame con il mondo della scuola che, oltre alla premiazione degli studenti che hanno conseguito la maturita` negli Istituti Superiori di Agropoli, con il massimo dei voti, “Bravo e` Bello” giunto alla XV edizione, si arricchira` del Concorso di poesia “Alfonso Gatto”, giunto all’VIII edizione.

Si ripropone il Premio “Settembre Culturale – Citta` di Agropoli”, alla III edizione, che sara` conferito a Marotta & Cafiero editori – Spacciatori di libri e la serata dedicata allo storico e meridionalista “Domenico Chieffallo”, II edizione

«Il Settembre Culturale - ha affermato il sindaco Adamo Coppola - e` una tradizione ormai consolidata. Una rassegna che funziona ed ogni anno di piu` stupisce ed affascina. La Cultura e` divenuta sempre piu` per noi una priorita` e questa rassegna rappresenta il fiore all’occhiello tra le diverse iniziative che proponiamo durante l’anno. La rassegna si conferma come momento di aggregazione e condivisione tra ente pubblico e associazioni, scuola, cittadinanza, in un dialogo costante e proficuo. Un contenitore di positivita`, di grande profilo. L'attenzione al mondo giovanile e il desiderio di coinvolgere sempre piu` quella fascia di popolazione che rappresenta il futuro motore propulsivo della nostra citta` e` in questa edizione ancora piu` tangibile. I giovani saranno parte attiva anche nella conduzione e animazione delle serate».

«Presentiamo con grande orgoglio la quattordicesima edizione del “Settembre Culturale”, – ha dichiarato il consigliere delegato alla Cultura nonche´ ideatore della rassegna, Francesco Crispino - frutto di un lavoro progettato e condiviso tra l’Amministrazione Comunale di Agropoli e l’associazione Campania Cultura. Dopo questi mesi dolorosi non era facile potersi presentare con un programma all’altezza della fama conquistata negli anni trascorsi e alle aspettative generali, che hanno fatto si` la rassegna rappresenti oggi una delle manifestazioni culturali, dedicate al libro ed alla lettura, piu` significative della Regione Campania. Tuttavia, possiamo affermare di esserci superati in quanto offriamo, come non mai, la possibilita` di dare, per un intero mese, una vetrina importante a tanti autori locali, al loro libro d’esordio, accanto a firme famose del giornalismo ed a personalita` del mondo della cultura».