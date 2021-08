Costituito il SAD, Lanzara: "Ci impegniamo per la salvaguardia dell'ambiente" Capofila il comune di Pontecagnano Faiano

Costituito il SAD - Sub Ambito Distrettuale. Come è stato deciso con delibera di giunta dai Sindaci del comprensorio, sarà Pontecagnano Faiano a guidare il SAD composto da altri comuni come: Battipaglia, Acerno, Bellizzi, Castiglione del Genovese, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano Sul Tusciano, San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte. Il comune è quindi chiamato a guidare i processi all'interno del territorio dei Picentini. I servizi di spazzamento, raccolta e trasporto saranno affidati ad un gestore unico, individuato con criteri nuovi di sostenibilità economica e massima efficienza.

"Un NO secco a carrozzoni politici o a municipalizzate già esistesti che hanno dimostrato ampiamente le inefficienze e una pessima gestione. - scrive il sindaco Giuseppe Lanzara - Con questo nuovo strumento ottimizzeremo il servizio continuando quella rivoluzione messa in campo dal primo giorno del mio insediamento, dati alla mano Pontecagnano Faiano è passata da una raccolta differenziata che non arrivava al 50% a una differenziata che si è assestata all’80% con parco mezzi nuovi, personale specializzato e formato continuamente. Ringrazio gli altri Sindaci per la fiducia e la dedizione, condizioni necessarie per produrre cambiamenti importanti, sempre a beneficio delle nostre collettività. Ancora una volta, ci impegniamo per la salvaguardia dell’ambiente, la gestione ottimale dei rifiuti, la transizione ecologica, la sostenibilità."