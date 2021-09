Cava, minacce di morte al consigliere Petrone:"La P38 è calda, fra Gigino salta" La Fratellanza: "Un attacco diretto alla democrazia. Atto da non sottovalutare"

Minacce di morte al capogruppo del movimento politico "La Fratellanza" Luigi Petrone. Questa notte è spuntata sul muro all’incrocio tra via San Lorenzo e via Orilia a Cava de' Tirreni la scritta: “La P38 è calda, fra Gigino salta!”. Minacce che, si ipotizza, siano collegate all’attività politica svolta dall’esponente di minoranza.

"Le minacce di morte al consigliere Petrone sono un attacco diretto alla democrazia - scrivono i rappresentanti del movimento politico - La scritta comporsa non deve essere sottovalutata, nè derubricata a ragazzata. Forza Gigino, Cava ha bisogno di te, avanti più forte di prima! Siamo certi che non saranno queste vergnose minacce di morte a fermare la tua azione", il messaggio di solidarietà de "La Fratellanza". In tantissimi hanno espresso vicinanza al consigliere di minoranza. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.