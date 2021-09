Giffoni Valle Piana:ambiente, sorrisi e partecipazione per la giornata ecologica “Partecipa anche tu al cambiamento” Questo il motto dell'iniziativa del CNGEI Giffoni I -Scout Laici

“Partecipa anche tu al cambiamento!”. Con questo motto, si è tenuta questa mattina la giornata ecologica organizzata dal gruppo CNGEI Giffoni I - Scout Laici. I volontari dell’associazione sono scesi in campo nell’area antistante allo stadio comunale “G.Troisi”, per ripulire il tratto stradale da rifiuti di ogni genere. All’iniziativa ha risposto presente anche l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Giuliano e rappresentata da Fabio Toro, consigliere con delega al Volontariato.

Le attività sono state effettuate dai Rover della Compagnia “Compagni di Strada” (dai 16 ai 19 anni) del gruppo scout CNGEI Giffoni I. Quella di questa mattina è l’ennesima tappa di un progetto con diverse appuntamenti già sostenuti in altri punti della città.

“Desidero ringraziare ancora una volta la coordinatrice Federica Greco e i volontari protagonisti di questa mattinata all’insegna della natura e del rispetto dell’ambiente – le parole del consigliere Fabio Toro -. Il gruppo Scout CNGEI Giffoni I ancora una volta si è contraddistinto nel corso degli anni per l’impegno costante messo a servizio della Città di Giffoni Valle Piana”.