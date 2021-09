Agropoli: dopo 21 anni gli antichi cannoni tornano al castello Furono ritrovati da un cittadino durante un'immersione nelle acque del Fortino

Dopo un lungo e complesso lavoro di restauro, sono tornati ad Agropoli comunità gli antichi cannoni che, 21 anni fa, Vincenzo Merola, un cittadino del posto, ritrovò durante un'immersione nelle acque del Fortino. Era il 28 luglio del 2000.

La cerimonia di scoprimento si è tenuta nel corso della prima serata della XIV edizione del Settembre Culturale. "Dopo il recupero sono rimasti custoditi per troppo tempo nei nostri depositi. Per questo nei mesi scorsi abbiamo deciso che era arrivato il momento di renderli visibili a tutti. Ci siamo avvalsi dell’opera degli operai dell’Agropoli Cilento Servizi che hanno fatto un lavoro straordinario di restauro e recupero ed oggi, in occasione della prima giornata del Settembre Culturale, li abbiamo scoperti", scrive il sindaco Adamo Coppola.

"Sono certo che rappresenteranno una ulteriore attrattiva per quanti visiteranno il castello, destinato a diventare sempre più un polo culturale della nostra città", sottolinea la fascia tricolore.

A margine dell'interessante incontro che ha visto protagonista il prof Claudio Monaco che ha presentato "Nude le mie parole", libro che ha dato il via ufficiale alla XIV edizione del Settembre Culturale sono anche stati premiati 60 giovani per "Bravo è bello", l'iniziativa che da ormai da 15 anni premia i ragazzi che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità.

"Giovani in gamba che armati di grandi aspettative ed ambizioni sono già pronti per l'Università e per le nuove sfide che la vita gli porrà davanti. Orgoglio di questo territorio, speriamo possano raggiungere ogni soddisfazione nel futuro umano e professionale", conclude il primo cittadino.