Roccapiemonte: sono 9 le persone positive al Covid L'aggiornamento del sindaco Carmine Pagano

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano comunica che, dai dati presenti sulla piattaforma Sinfonia (Sistema Informativo Sanità Campania) e-Covid, sono attualmente nove le persone di Roccapiemonte positive al Covid-19. Nell’ultima settimana sono guariti otto cittadini. Si sono sottoposti alla prima vaccinazione il 73% dei cittadini di Roccapiemonte, sono immuni con doppia dose 5143 cittadini per un totale del 58%. “Sono numeri che dobbiamo assolutamente migliorare, per scongiurare un nuovo propagarsi del virus. In questi giorni saranno disponibili ancora molte dosi di vaccino Pfizer presso il Centro Vaccinale di Roccapiemonte, in via della Pace a San Potito. Chi non si fosse ancora vaccinato, lo faccia al più presto. Lo ripeterò fino alla noia, è la nostra unica possibilità di sconfiggere questo maledetto Covid” ha detto il Sindaco Pagano.