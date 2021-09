Eboli, focolaio Covid dopo una festa in pizzeria Salgono i contagi nella cittadina salernitana

Salgono i contagi da Covid 19 nella cittadina salernitana di Eboli, 29 i nuovi casi registrati nelle ultime ore. Nel mirino una festa di compleanno organizzata in una pizzeria. In corso le indagini del Corpo della Polizia Municipale per verificare se siano state applicate le giuste misure anti-Covid da parte del titolare del locale.