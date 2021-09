Raccordo Salerno-Avellino nel degrado, Valiante: «Roba da terzo mondo» «Infangano il senso civico e di educazione delle comunità irpine e della Valle dell'Irno»

«Il raccordo autostradale Salerno-Avellino è noto non soltanto per l’annoso ritardo per la realizzazione della terza corsia e per la sua messa in sicurezza ma anche per l’ invasione di rifiuti in tante aree di sosta». A denunciarlo attraverso i social è il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante che ha rimarcato il degrado in cui versano le piazzole di sosta del raccordo autostradale Salerno-Avellino. «Sacchetti e materiali in quantità nelle varie piazzole: roba da terzo mondo, opera di cretini irrecuperabili che infangano il senso civico e di educazione delle comunità - irpine e della Valle dell’Irno - certamente non avvezze a tali porcherie, anzi… molto rigorose e rispettose dell’ambiente». Per il grave fenomeno è «penalizzante ancor più perché il tratto di raccordo è snodo essenziale nella mobilità nazionale; e tutti gli automobilisti, stranieri compresi, non mancano di “ammirare” la condizione di grande vergogna. “Cari” barbari imbecilli ce la fate a ravvedervi?», il duro affondo del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante.