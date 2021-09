Nocera Inferiore: procede la campagna vaccinale in città In arrivo altri open day

Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, come d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione dell’ Asl Salerno, comunica che è stato organizzato per lunedì 6 Settembre, come già anticipato nei giorni scorsi ,un nuovo open day dedicato agli over 12 presso la sede del punto vaccinale di competenza comunale, sito nel Palacoscioni. Le dosi disponibili saranno 300 e le inoculazioni inizieranno alle ore 18.00. Il link per accedere alla prenotazione è il seguente: https://opendayvaccini.soresa.it

Analoga iniziativa volta alla promozione della campagna vaccinale ma senza obbligo di prenotazione è in corso presso la sede Asl di via F.Ricco (nei pressi dell’ ex manicomio). Qui, gli uffici dell’ U.O.C dell’ Asl Salerno, ricevono i cittadini che intendono vaccinarsi senza prenotazione e senza registrazione in piattaforma dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 15.00.