"Villaggio dello sport", tutto rinviato all'anno prossimo La decisione del Comune di Baronissi: "Troppe incertezze legate al Covid"

Il Comune di Baronissi ha deciso di rinviare - causa emergenza covid - l’edizione 2021 del Villaggio dello Sport inizialmente in programma dal 9 al 12 settembre al parco della Rinascita.

“Le permanenti incertezze e il protrarsi di alcune limitazioni ci impongono di riprogrammare la seconda edizione della rassegna nel 2022 - spiega il sindaco Gianfranco Valiante - è una scelta di responsabilità, ancorché difficile. Il pubblico della manifestazione è soprattutto giovanile e in queste ultime settimane abbiamo registrato un’impennata di contagi proprio tra le fasce under 25. Per scongiurare problemi legati all’avvio della scuola si è deciso responsabilmente di rinviare la manifestazione”.

“In attesa che lo scenario ritorni favorevole - fa eco l’assessore allo sport Marco Picarone - continueremo a lavorare con tutte le associazioni sportive per consolidare il Villaggio dello Sport e organizzare una grande edizione nel 2022. L’aspettativa è poter entrare finalmente in una fase caratterizzata da un maggiore livello di sicurezza e da minori incertezze”.