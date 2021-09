Pellezzano, ai "Racconti D'Estate" ospite Alessio Boni Il sindaco: "Lieti di avere una persona di grande professionalità e esperienza"

Riprendono, i “Racconti d’Estate”, iniziativa promossa da dLiveMedia, in collaborazione con il Comune di Pellezzano e il Ditas (Laboratorio Diritto delle Imprese del Turismo ed attività dello Spettacolo).

Alessio Boni è il nuovo ospite della rassegna, nel corso di una serata organizzata il prossimo 5 settembre, alle ore 18.30 in Piazza Padre Pio a Pellezzano (adiacente via Stella Cologna). Il noto attore, oltre ad intrattenere il pubblico presente col racconto di aneddoti che riguardano la sua vita professionale, presenterà anche il suo ultimo libro dal titolo “Mordere la Nebbia”.

Ad accoglierlo ci saranno il Sindaco Francesco Morra e gli esponenti dell’Amministrazione Comunale. Una gradita occasione di confronto, nel corso della quale sarà possibile far visitare (seppur in parte) il territorio di Pellezzano ad Alessio Boni.

“Siamo lieti – ha detto il Primo Cittadino – di ospitare una personalità di grande professionalità ed esperienza quale Alessio Boni. “I Racconti d’Estate” hanno segnato una sorta di crocevia per far ripartire la macchina della cultura e dello spettacolo, che si era spenta a causa dell’emergenza sanitaria. Siamo ben consapevoli che non bisogna affatto abbassare la guardia e affrontare con prudenza i disagi causati dal Covid. Tuttavia, è giusto riprendere a camminare, in questo come in tanti altri settori della vita civile. L’importante è affrontare tutto con prudenza e consapevolezza. Pellezzano è già ripartita e l’obiettivo, ora, è di continuare sulla strada del rilancio che possa tradursi anche in crescita sociale, economica e strutturale”.

Lo scorso fine giugno, il territorio di Pellezzano, ha ospitato tre interessanti serate, così suddivise: il 24 giugno il noto regista Paolo Genovesi, il 27 giugno Federico Palmaroli e il giorno successivo, il 28 giugno il famoso regista Enrico Vanzina. Anche questi tre ospiti si sono resi protagonisti del racconto di storie, della propria biografia e della loro carriera artistica, accompagnate dalla presentazione di libri.

Gli ingressi agli spettacoli per assistere ai “Racconti d’Estate” sono gratuiti e a richiesta attraverso la prenotazione fino a 24 ore prima dell’evento attraverso inoltro di una istanza alla seguente mail: sindacopellezzano@gmail.com. Il numero di persone deve essere contenuto entro un certo limite nel rispetto delle normative anti-Covid.