Pellezzano, l'opposizione si divide: rottura tra Sica e Avallone Sciolto il gruppo consiliare "Nuova Pellezzano"

Nell'ultimo consiglio comunale di Pellezzano, nel quale è stato discusso e approvato il rendiconto di bilancio 2020, il piano economico-finanziario e la salvaguardia di bilancio, è andata in scena anche la frattura politica tra le fila dell'opposizione.

Tiziano Sica, capogruppo di minoranza di "Nuova Pellezzano", ha annunciato al parlamentino le novità: "Considerati i fatti accaduti e la mancanza di comunicazione per le convocazione delle varie commissioni, ma anche delle decisioni prese in merito, dichiaro sciolto il gruppo consiliare Nuova Pellezzano, in quanto è venuto a mancare il rapporto di fiducia nei confronti del consigliere Avallone. Prendo inoltre le distanze dagli atteggiamenti che il consigliere ha riservato a questa amministrazione comunale - ha continuato Sica -. Mi dichiaro indipendente, ma pronto a collaborare con qualsiasi forza politica territoriale, purchè abbia come scopo un progetto futuro solido e il benessere della nostra comunità".