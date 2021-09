Strade: lavori innesto Via Padula/Via Zeccagnuolo fra Nocera Inferiore e Pagani Gli interventi saranno realizzato ?il 7 e 8 Settembre, in orario notturno dalle ore 22 al 6

Nei giorni 7 e 8 Settembre, in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00, la Società Autostrade per l'Italia, in stretta sinergia con la Provincia di Salerno, realizzerà la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’ultimo tratto di Via Padula (SP 434), che risulta ancora di proprietà di Società Autostrade, della lunghezza di circa 300 metri e ubicato a ridosso dell'incrocio con Via Zeccagnuolo, (SP 384), oltre che a ridosso dello svincolo autostradale di Nocera/Pagani.

“Queste opere nascono dall'accordo che ho fortemente voluto con Società Autostrade - afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese - per assicurare la proprietà alla Provincia di Salerno anche di quest'ultimo tratto di Via Padula che sarà, dopo i lavori di pavimentazione, ceduto gratuitamente all'Amministrazione Provinciale da parte di Società Autostrade.

Di conseguenza anche l'area di svincolo che si diparte da Via Padula e arriva a Via Zeccagnuolo, diventerà proprietà della Provincia di Salerno che, quindi su quell’incrocio Via Padula/Via Zeccagnuolo, provvederà a realizzare un’importante opera di messa in sicurezza e riqualificazione con la costruzione di una grande rotatoria stradale.

Negli ultimi mesi la Provincia di Salerno ha già realizzato un massiccio intervento di miglioramento della sicurezza di Via Padula e Via Zeccagnuolo, ma questi ultimi lavori completeranno la riqualificazione complessiva dell'area che da sempre risulta molto pericolosa.

Si tratta quindi di un intervento molto importante di carattere comprensoriale che riguarda il miglioramento della sicurezza non solo dei territori comunali di Pagani e Nocera Inferiore, ma di tutti i flussi veicolari diretti verso lo svincolo del casello autostradale di Nocera/Pagani della A30.”