Aeroporto Salerno-Pontecagnano, Lanzara: "Benefici anche per noi" La soddisfazione del sindaco per lo stato di avanzamento dei lavori annunciato da De Luca

Questa mattina all'hotel Mediterranea di Salerno la conferenza stampa di presentazione dello stato dei lavori dell'aeroporto Costa d'Amalfi con Vincenzo De Luca. Sulla vicenda si è così espresso il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, che era in sala insieme ad altri sindaci e amministratori del territorio: «E' stato presentato un piano aggiornato sui lavori in corso della nuova rete aeroportuale: 17,5 milioni di passeggeri stimati, 500 milioni di investimenti, 8.500 nuovi posti di lavoro per una crescita del Pil di 150 milioni all'anno previsti: numeri che danno la percezione di quanto la modernizzazione delle infrastrutture possa incidere sulla crescita del territorio», il commento del primo cittadino.

«Il nostro comune è al centro di questo progetto, che consegnerà alla nostra città un potenziale immenso in termini di occupazione, turismo, crescita, economia ed innovazione. Lieto, come sempre, di contribuire ad iniziative di questo calibro, che premiano la regione Campania, la provincia di Salerno ed il nostro territorio, destinato a trasformarsi ed evolversi in tempi sempre più stretti», ha concluso Lanzara.