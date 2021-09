San Marzano sul Sarno: partiti i lavori pubblici sulle arterie provinciali il sindaco Zuottolo: "Grande attesa, difficoltà burocratiche e tribolazioni superate"

Oggi sono iniziati i lavori pubblici per le arterie provinciali che intersecano il territorio del paese di San Marzano sul Sarno. “Grande attesa, difficoltà burocratiche e tribolazioni superate con l’impegno, la costanza e determinazione – precisano dall'Ente in una nota -. Dopo quasi un anno, e tanto impegno profuso, l’amministrazione è lieta di annunciare alla popolazione che l’evento è in cantiere e finalmente le strade provinciali saranno rifatte e messe in sicurezza .

Un ringraziamento va al precedente assessore ai lavori pubblici, Sindaco Cosimo Annunziata , che sui tavoli tecnici anni addietro si batte’ per portare questo progetto al nostro comune.

Un grazie al Presidente della Provincia, Michele Strianese , ed alla Regione Campania.

Un in bocca al lupo - per il controllo e la gestione dei lavori da effettuarsi- all’attuale assessore ai lavori pubblici, vicesindaco Marco Iaquinandi.

Il Nostro Paese merita benevolenza e dedizione da parte di tutti, sempre” precisano il sindaco Carmela Zuottolo e l’Amministrazione comunale.