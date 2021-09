Eboli: vaccini per tutti domani al Liceo "A. Gallotta" Potranno sottoporsi all'inoculazione alunni over 12, genitori, docenti e personale di ogni istituto

Vaccini a scuola per tutti: domani, 7 settembre 2021, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 Il liceo scientifico “A. Gallotta” di Eboli ospita un open day vaccinale anti Covid-19. L’ accesso è libero e non è prevista prenotazione. Potranno vaccinarsi tutti: alunni over 12 di ogni scuola, genitori, docenti e personale scolastico. Gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori, è necessario esibire la tessera sanitaria.

Esprime entusiasmo la dirigente Anna Gina Mupo: “Sono felice di accogliere un open day vaccinale dell’Asl. Con la giornata di domani la scuola adempie ad un obbligo morale di prevenzione e sensibilizzazione nella consapevolezza che solo il vaccino ci può portare fuori dalla pandemia”.

La giornata di domani si pone in continuità con un percorso di contrasto alla diffusione del virus iniziato a marzo 2020, quando nei laboratori di scienze fu avviata la produzione di gel igienizzante per le mani, allora introvabile sul mercato. Da quella esperienza sono scaturite altre azioni di contrasto al Covid -19 che hanno caratterizzato gran parte del Piano Estate Scuola a valere sui PCTO, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.