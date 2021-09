San Marzano sul Sarno: al via i lavori pubblici per le arterie provinciali La sindaca Zuottolo: "All'opposizione rispondiamo con i fatti"

Sono iniziati i lavori pubblici per le arterie provinciali che intersecano il territorio del paese di San Marzano sul Sarno. Le difficoltà burocratiche e tribolazioni superate con l’impegno, la costanza e determinazione.



"Dopo quasi un anno e tanto impegno profuso l'amministrazione comunale è lieta di annunciare alla popolazione che l’evento è in cantiere e finalmente le strade provinciali saranno rifatte e messe in sicurezza", ha detto la sindaca Carmela Zuottolo. "Un ringraziamento va al precedente sindaco Cosimo Annunziata, assessore ai lavori pubblici, che sui tavoli tecnici anni addietro si è battuto per portare questo progetto al nostro Comune. Un grazie al Presidente della Provincia, Michele Strianese, e alla Regione Campania. Un in bocca al lupo, per il controllo e la gestione dei lavori da effettuarsi, va anche all’attuale assessore ai Lavori pubblici, il vicesindaco Marco Iaquinandi".



Poi l'affondo a una parte dell'opposizione. "Così, inoltre, rispondiamo alle becere manifestazioni di chi non è amministratore. Margherita Oliva fece fare addirittura dei manifesti, poi affissi per la città, dove sindaco e amministratori furono messi a testa in giù ed aizzavano la popolazione. Noi parliamo con i fatti", ha concluso la Zuottolo.Lavori pubblici per le arterie provinciali iniziati a San Marzano sul Sarno. La sindaca Zuottolo: "All'opposizione rispondiamo con i fatti"