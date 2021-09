"Patto per il decoro: basta manifesti abusivi in campagna elettorale" Battipaglia, la proposta del candidato sindaco Enrico Farina

Questa mattina si è tenuta la riunione presso la sala conferenze del Comune di Battipaglia relativa agli accordi tra i partiti sulle modalità della propaganda elettorale. "Passa il tempo e cambiano i protagonisti ma non le abitudini, in particolare le cattive abitudini. I periodi di campagna elettorale sono, in materia di decoro urbano, quelli più bui. Tutte le competizioni elettorali degli ultimi anni hanno un denominatore comune: l’attacchinaggio selvaggio e il manifesto abusivo", la riflessione del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Enrico Farina.

"La tutela dell’ambiente urbano non è un concetto astratto, nè tanto meno diverso da quello del territorio nelle aree non urbane: i luoghi dove vivono milioni di persone tutti i giorni non sono i boschi e i parchi naturali, ma le città. Il mantenimento della pulizia e del decoro dei centri urbani è un argomento di discussione poco affrontato ma decisamente importante, esattamente come quello della raccolta differenziata, della mobilità urbana e dell’inquinamento, a cui si dà il giusto rilievo", la presa di posizione dell'aspirante primo cittadino.

"Ho colto l'occasione per lanciare l'invito a tutti i candidati sindaci per sottoscrivere un "Patto per il decoro elettorale di Battipaglia", contro l'attacchinaggio selvaggio". Una iniziativa che lo stesso Farina ha partecipato allo staff del Movimento 5 Stelle guidato dal presidente Giuseppe Conte. "L'obiettivo è quello di rispettare la pulizia e la bellezza della nostra città, prendendo un impegno concreto e a breve termine, immediatamente misurabile e verificabile dai cittadini, sull'etica e la coerenza dei singoli candidati, con un messaggio chiaro orientato a rispettare l'ambiente e la nostra città già più volta defraudata nel suo decoro", ha aggiunto.