Roccapiemonte: riprendono le vaccinazioni in via della Pace Possono presentarsi senza prenotazioni i giovani dai 12 ai 18 anni

Riprendono oggi dalle ore 15:00 presso il Centro Vaccinale di Roccapiemonte, sito in via della Pace alla frazione San Potito, le somministrazioni delle dosi di vaccino per i cittadini di Roccapiemonte e quelli afferenti ai Comuni del Distretto Sanitario 60. A comunicarlo è il sindaco Carmine Pagano e l'Assessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone.

L'ente ricorda che possono presentarsi senza prenotazioni i giovani dai 12 ai 18 anni, per le persone di età superiore non prenotate sarà possibile però iscriversi direttamente al Centro oppure attraverso il personale del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte oppure della Croce Rossa.

Mentre i soggetti allettati oppure impossibilitati a muoversi dalla propria abitazione, basterà chiamare Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte (081.5183585) oppure Croce Rossa (081.9537033) così da poter essere vaccinati a domicilio.