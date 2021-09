Pontecagnano, cure termali per i cittadini: le indicazioni per partecipare Ad ospitare i 45 partecipanti previsti il complesso Terme Forlenza di Contursi Terme

Il Comune di Pontecagnano Faiano organizza il servizio trasporto gratuito per avere accesso alle Cure Termali nel periodo compreso fra il 27 settembre ed il 9 ottobre 2021.

Ad ospitare i 45 partecipanti previsti il complesso Terme Forlenza di Contursi Terme (Sa). L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini, sia quelli che si siano viste riconosciute le esenzioni per patologia o per invalidità segnalate dal medico curante, sia quelli che non godono di esenzione concessa dall’A.S.L.

Questi ultimi avranno diritto comunque a 12 giorni di cure, ma pagheranno il ticket € 55 + € 10 di Tassa Regionale.

Gli interessati potranno ritirare presso l’Ufficio Protocollo del Comune in Via Alfani, l’apposito modello di domanda, da consegnare allo stesso Ufficio unitamente alla ricetta di prescrizione per le cure termali (qualora ne siano in possesso) ed alla fotocopia del documento di riconoscimento, entro e non oltre il 23 settembre alle ore 12:00.

“Forniamo ai cittadini un’opportunità importante dal punto di vista della salute e dell’aggregazione” ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara. “Dopo mesi difficili, in cui siamo stati costretti all’isolamento forzato ed alla sospensione di similari iniziative, è arrivato il tempo di riprendere gradualmente tutte le attività, in particolare quelle legate alla tutela del benessere dei cittadini. In quest’ottica occasioni come questa hanno un doppio valore: della ripresa fisica, laddove necessaria, ma anche della ripresa psicologica e sociale”.