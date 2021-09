Nocera Inferiore, lavori a Montevescovado, il sindaco: "Deve essere la priorità" Iniziano i lavori per le manutenzioni straordinarie dei prefabbricati per il II lotto

Iniziano i lavori per le manutenzioni straordinarie dei prefabbricati in località Montevescovado per il II lotto. Il sindaco Manlio Torquato ha sottolineato “La necessità di intervenire. Montevescovado deve essere la priorità. Intanto, nell’ attesa che inizino i lavori ex novo di ERP, procediamo con la manutenzione straordinaria lì dove è necessaria”

Il Settore LL.PP del Comune di Nocera Inferiore, a seguito dell’ iter amministrativo per il secondo intervento ad oggetto i lavori di ristrutturazione del complesso di Montevescovado, informa che nel mentre sono in corso i lavori di riqualificazione del I lotto che interessano la prima palazzina su via S.Prisco, si procederà con i lavori di manutenzione straordinaria anche su tutti gli altri immobili. In particolare si interverrà sulle coperture, le impermeabilizzazioni, i balconi, le scale e l’impianto di illuminazione esterno. Tutti gli interventi descritti sono necessari per la ristrutturazione dei fabbricati e saranno eseguiti dalla ditta Ad. Costruzioni Srl di Portici. L’ importo destinato ai suddetti interventi è di circa 500 mila euro(Intervento finanziato con Mutuo Cassa DD.PP).“In attesa del completamento degli edifici da parte di ACER - dichiara l’assessore al ramo Imma Ugolino - e dell’ avvio del procedimento per la realizzazione di Edilizia residenziale pubblica in via Napoli ( area ex container) per il quale il Comune è risultato vincitore di fondi regionali per un progetto presentato nel 2020, abbiamo ritenuto necessario intervenire con la manutenzione straordinaria”