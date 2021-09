Pontecagnano Faiano, bonus caregiver: come e dove richiederlo Pubblicato l'avviso per l'acquisizione delle istanze

L’Ufficio di Piano Ambito S4, con il Comune di Pontecagnano Faiano ente capofila, ha pubblicato l’Avviso per l’acquisizione delle istanze di accesso al bonus una tantum di € 250. 00, per caregiver delle persone con disabilità.

Sono ammissibili all' opportunità i familiari dei soggetti riconosciuti invalidi al 100% o titolari di indennità di accompagnamento, già in carico alle cure domiciliari integrate e valutati come disabili gravi o gravissimi.

Coloro i quali sono in possesso dei requisiti sopra citati dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 27/09/2021, apposita domanda, con i relativi documenti richiesti, inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune capofila, ovvero: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it oppure tramite consegna a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Pontecagnano Faiano sito in via M. Alfani n. 52.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara, Presidente del Coordinamento Istituzionale Ambito S4, coglie l’occasione per ribadire “l’impegno finalizzato allo sviluppo della rete integrata dei servizi attraverso il Piano Sociale di Zona, onde sviluppare la cultura domiciliare, favorendo la permanenza della persona non autosufficiente nel contesto dei legami storici di prossimità. Tale strategia si è rivelata particolarmente incisiva nel corso dei mesi più duri della pandemia Covid 19, accompagnando, secondo le forme dovute, le persone nella drammatica circostanza dalla quale stiamo uscendo lavorando alacremente tutti insieme”.