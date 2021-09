Roccapiemonte, il sindaco alle donne incinte: "Sottoponetevi al vaccino" Il primo cittadino: "Proteggi te stessa e tuo figlio"

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano supporta l'iniziativa "Proteggi te stessa e tuo figlio, vieni a vaccinarti" nell'ambito della Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita che ricorre il prossimo 17 settembre 2021. Una campagna per sensibilizzare le donne in gravidanza a proteggersi dal Covid-19 con il vaccino, alla luce anche di recenti fatti di cronaca che hanno scosso in questi giorni l'opinione pubblica.

"In qualità di medico ginecologo oltre che di Sindaco della città di Roccapiemonte, invito le donne in dolce attesa a sottoporsi al vaccino anti-Covid, perchè è fondamentale proteggere se stesse e il bambino che portano in grembo. Non bisogna avere timori e/o paure, perchè con il vaccino, e lo ripeterò fino alla noia, possiamo metterci al riparo da gravi problemi legati al contagio e alle conseguenze che da esso ne derivano" ha dichiarato il sindaco Pagano.