Vaccini, la campagna "Scuola Sicura" fa tappa ad Agropoli L'iniziativa dedicata alle vaccinazioni anti-covid per studenti, personale scolastico e genitori

Questa mattina, dalle ore 10 alle ore 14, il camper dell'Asl Salerno dedicato alle vaccinazioni anti-covid per studenti, personale scolastico e genitori, sarà all'ingresso della scuola "Gino Rossi Vairo", in via Aldo Moro. L'accesso sarà libero e senza prenotazione.

L'attività vaccinale è fruibile anche per tutte le persone che ne faranno richiesta e che hanno i requisiti clinici per sottoporsi all'inoculazione del siero.

L'obiettivo della campagna "Scuola Sicura" è quello di garantire la totale vaccinazione del personale docente e non docente e degli studenti over 12 per un ritorno a scuola in sicurezza. Nei giorni scorsi il camper mobile aveva già visitato le scuole di Campagna, Eboli, Battipaglia e Nocera.