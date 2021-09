Giffoni: successo per il Memorial Pasquale Russomando A trionfare l'atleta Giovanni Vitolo

Una festa dello sport. Si è conclusa tra gli applausi l’ “Urban Trail I Memorial Pasquale Russomando”. La gara podistica di 11 chilometri, organizzata dall’associazione Asd Hercle e svolta nel comune di Giffoni Valle Piana, ha preso il via dopo la benedizione di Don Alessandro Bottiglieri che ha ricordato il compianto Pasquale Russomando. A trionfare l’atleta Giovanni Vitolo della società Asd Carmax Camaldolese con il tempo di 43 minuti e 40 secondi, imponendosi sugli oltre 70 partecipanti. Vitolo ha preceduto Adolfo Squitieri dell’Asd Atl Isaura Valle Dell' Irno e Dario Forlenza appartenente dell’Asd Sele Marathon Eboli.

Per la categoria femminile, a trionfare è stata Laura Delle Donne. L’atleta giffonese appartenente alla società Asd Pod.Cava Pic.Costa Amalfi ha tagliato per prima il traguardo fermando il cronometro sui 55 minuti e 18 secondi. Al secondo posto Gilda Borrelli della Asd Metalfer Pod. Brienza 2000, mentre sul gradino più basso del podio spazio ad Amelia Sgammato della Vesuvio Lives Eps.

Al termine della competizione, tutti gli atleti sono stati omaggiati dei cesti in vimini prodotti da un artigiano locale come premio di partecipazione. Al loro interno verranno inseriti prodotti tipici locali di eccellenza: dalla nocciola Tonda di Giffoni IGP, all’olio EVO e il vino delle Colline Salernitane. Inoltre, sono state realizzate delle ceramiche artistiche a tema sportivo, in memoria del professore Pasquale Russomando. La figura storica della comunità picentina è stata ricordata anche durante la premiazione con il Sindaco Antonio Giuliano che ha consegnato ai familiari un omaggio insieme al presidente dell'Asd Hercle, Ubaldo Verace.

“Siamo molto felici della grande risposta di atleti e di pubblico per questo evento così atteso – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. Una festa di sport e colori in quello che è stato un forte segnale di rinascita. L’Urban Trail I Memorial Pasquale Russomando, oltre a rievocare il ricordo di una figura indimenticabile per l’intera comunità, ha permesso agli atleti di poter conoscere le bellezze di questa Città”.