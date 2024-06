Dramma a Pontecagnano: uomo muore mentre si trova in palestra Inutili i soccorsi dei sanitari del 118

Tragedia a Pontecagnano Faiano dove un uomo è morto mentre si trovava in una palestra, in via Giacomo Budetti. Il 70enne è stato improvvisamente stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi del 118 accorsi sul posto insieme ai carabinieri.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.