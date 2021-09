Pontecagnano: suonata la campanella all’asilo nido comunale di Via Palinuro Ventinove bambini, di età compresa fra 0 e 3 anni, sono tornati in aula

Suonata la campanella all’asilo nido comunale di Via Palinuro. Questa mattina ventinove bambini, di età compresa fra 0 e 3 anni, hanno iniziato le attività in previsione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00.

Grazie ad un solido lavoro di programmazione, le aule dei piccoli sono state riaperte con largo anticipo rispetto agli anni precedenti.

Inoltre, il pasto veicolato sarà sostituito da quello preparato all’interno delle cucine della struttura.

L’orario completo sarà rispettato dal giorno 4 ottobre, quando verrà attivato il servizio mensa.

“Un’atmosfera magica, intrisa di speranza e di spirito di collaborazione tra istituzioni e famiglie, ha attraversato oggi la sede di Via Palinuro. Anticipando i tempi di apertura e garantendo servizi sempre più efficaci ed efficienti, abbiamo dato il benvenuto ai bambini, ai genitori ed al personale che opererà mano nella mano dei piccoli. Ringrazio chi ha lavorato per garantire condizioni ottimali dal punto di vista strutturale, igienico-sanitario, come pure psicologico, dei vecchi e nuovi iscritti, e chi continuerà a farlo, assicurando ogni giorno il più alto livello di dedizione, passione autentica, cura e supporto dei piccoli ospiti. Buon anno”, ha affermato il Sindaco

Giuseppe Lanzara.