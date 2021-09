Roccapiemonte: una strada in memoria del giovane militare Biagio Torino La cerimonia di intitolazione giovedì 16 settembre

Si terrà giovedì 16 settembre 2021, alle ore 10:30, la cerimonia di intitolazione di una strada del Comune di Roccapiemonte in memoria di Biagio Torino, giovane volontario dell’Esercito Italiano deceduto a seguito di un incidente stradale il 12 marzo del 2017. L’evento si svolgerà in via S.Elia, all’incrocio con via P. Grimaldi, a Roccapiemonte (frazione Casali).

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal Prefetto di Salerno, che si ringrazia ancora una volta per la straordinaria collaborazione, per intitolare la strada al compianto Biagio Torino, la cui morte aveva provocato la commossa reazione di larga parte della comunità di Roccapiemonte, il Sindaco Pagano si era attivato con i responsabili dei vari Uffici Comunali e l’Assessore Roberto Fabbricatore, per l’individuazione della strada da dedicare per sempre al giovane militare scomparso prematuramente.

“Quando un giovane così valido, conosciuto e apprezzato dalla cittadinanza, viene improvvisamente a mancare, non ci sono tante parole da aggiungere, ma bisogna agire affinché i familiari, gli amici e la comunità possano ricordare il loro caro anche attraverso gesti di sostegno e attenzione. Siamo vicini ad ogni famiglia di Roccapiemonte, con quella di Biagio si è creato un rapporto ancor più forte durante l’iter procedurale dell’intitolazione della strada. Ognuno di noi, per esperienze personali, ha purtroppo perso qualche caro, a volte con un’intera vita ancora da affrontare. Con la speranza di non dover più piangere altre lacrime, proseguiamo il nostro impegno affinché non vengano mai dimenticati ragazzi di Roccapiemonte che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto”, hanno dichiarato il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore Roberto Fabbricatore.