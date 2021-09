Pellezzano: consegna materiale sanitario ai plessi dell'istituto comprensivo Completati i lavori della pensilina di via Della Quercia, installate nuove tende

Questa mattina, il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”, ha fatto provvedere alla fornitura e distribuzione di materiale sanitario ai plessi scolastici appartenenti all’Istituto Comprensivo territoriale.

Nella fattispecie sono stati consegnati:

- 8 confezioni di gel disinfettante;

- 500 mascherine chirurgiche;

- 200 mascherine FFP;

- 120 visiere poligrafiche;

- 1000 coppie di guanti;

- 1550 mascherine per bambini;

- Tute monouso;

- Calzari

“Come già annunciato nei giorni precedenti – ha spiegato il Primo Cittadino – la priorità, con l’inizio dell’anno scolastico, è attribuita alla tutela della salute pubblica, in particolare di alunni, docenti e personale amministrativo didattico. L’Amministrazione Comunale, nel corso dell’anno scolastico, monitorerà, con il contributo dei competenti organismi didattici, la regolarità del rispetto delle normative di contrasto all’emergenza sanitaria, intervenendo, laddove necessario, con gli appositi strumenti di tutela a propria disposizione”.

A tal proposito, il Primo Cittadino ha anche ricordato che sono stati completati i lavori di realizzazione della pensilina al plesso di via della Quercia e tra oggi e domani verranno completate le installazioni delle nuove tende in tutte le aule e in ogni plesso scolastico in sostituzione di quelle precedenti. Tra l’altro, l’Amministrazione Comunale ha dotato tutti i plessi comprensoriali di nuove bandiere tricolore e della Comunità Europea oltre ad aver effettuato lavori di manutenzione ordinaria con pitturazione delle aule e verifiche di tutti gli impianti idraulici ed elettrici.

Con questi propositi, il Sindaco Morra ha poi rinnovato a tutti gli studenti, al personale docente e tecnico amministrativo dei vari istituti, un buon inizio di anno scolastico “in presenza”. Modalità questa, che tanto è mancata nel corso del precedente anno scolastico e che risulta essere necessaria per una adeguata formazione didattica dei ragazzi che frequentano la scuola.