Roccapiemonte, il sindaco incontra il maggiore dei carabinieri Santarpia «Sono state evidenziate anche quelle che sono le esigenze del nostro territorio»

Il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano questa mattina ha ricevuto a Palazzo di Città la visita del neo comandante della Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino, Carlo Santarpia. All'incontro hanno partecipato anche il comandante della Stazione carabinieri di Castel San Giorgio, Massimiliano Senatore e il maresciallo Domenico Esposito.

«È stato un incontro davvero importante, grazie al quale è stata ovviamente confermata la massima e reciproca collaborazione tra questa Amministrazione Comunale e l'Arma dei Carabinieri, che resta basilare per riuscire ad avere una città più sicura. Sono state evidenziate anche quelle che sono le esigenze del nostro territorio. Ringrazio di vero cuore il maggiore Santarpia, così come il comandante Senatore e il maresciallo Esposito della Stazione di Castel San Giorgio sempre vicini e disponibili per la comunità rocchese», ha commentato il sindaco Carmine Pagano al termine dell'incontro avuto con il nuovo comandante della Compagnia di Mercato San Severino.