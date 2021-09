Roccapiemonte, piantati nuovi alberi all'Istituto Vassalluzzo Il sindaco: "Nei prossimi giorni l'azione proseguirà anche in altri punti"

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e l'Assessore all'ambiente, cultura e politiche scolastiche Annabella Ferrentino, comunicano alla cittadinanza che questa mattina il dipendente comunale Alessandro Mauro, responsabile giardiniere, ha piantato nuovi alberi presso l'Istituto Comprensivo "Mons. Mario Vassalluzzo" - CoMVass. "Uno degli interventi programmati per rendere sempre più accogliente il nostro Istituto Comprensivo - hanno dichiarato il Sindaco Pagano e l'Assessore Ferrentino - e nei prossimi giorni l'azione proseguirà anche in altri punti di Roccapiemonte, per cercare di renderla sempre più green e facendo massima attenzione agli alberi e le piante già presenti sul territorio che vengono sottoposti a controlli e manutenzione costante".