Area pip di Casarzano a Nocera, finalmente si parte La soddisfazione del sindaco Torquato: dopo 40 anni la svolta tanto attesa

"Un lavoro lungo e costante ha permesso di raggiungere questo traguardo. Dopo 40 anni si apre una nuova era per lo sviluppo industriale della nostra città. Un ringraziamento agli uffici del Suap, all’ ufficio di Piano e agli assessori Franza e Prisco per aver contribuito al raggiungimento di questo importante risultato per la città". Manlio Torquato, sindaco di Nocera Inferiore, commenta così l'attesa svolta per l'area vocata allo sviluppo economico del territorio.

"Qualche giorno fa è stata approvata la graduatoria provvisoria per l’ assegnazione degli ultimi lotti per l’ area destinata all’ insediamento produttivo di Casarzano. Tutte le aree rese disponibili dal bando emesso dal Comune di Nocera Inferiore sono state assegnate. Si tratta di una superfice di 9.738 mq divisi in 7 lotti", sottolinea la fascia tricolore nocerina.