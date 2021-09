Baronissi, rientro in aula. Opposizione: Buon anno, aspettando la scuola di Sava "Continueremo a sollecitare l'Amministrazione affinché si trovi presto una soluzione definitiva"

«Dopo mesi di emergenza e difficoltà, la scuola riparte finalmente in presenza. Vogliamo augurare un buon anno a tutti, affinché possa essere all'insegna della formazione, dell'aggregazione e soprattutto della didattica in presenza. Un augurio che rivolgiamo alla popolazione scolastica di Baronissi, al corpo docente, al personale Ata e a quanti saranno impegnati per garantire la buona riuscita dell'attività scolastica». È l'augurio rivolto dai consiglieri comunali di opposizione del Comune di Baronissi.

«Ma con la ripresa delle attività, purtroppo, non possiamo esimerci dal sottolineare che per il terzo anno i ragazzi di Sava, Caprecano e Fusara saranno costretti a spostarsi in altre strutture. E se per Caprecano abbiamo appreso che il Ministero dell’Interno ha finanziato i lavori di messa in sicurezza dell’istituto, bisogna ricordare che per Sava noi avevamo lanciato una proposta per ricostruire l'istituto ma, purtroppo, il nostro appello è caduto nel vuoto. In ogni caso continueremo a monitorare e sollecitare l'Amministrazione affinché si trovi presto una soluzione definitiva che permetta di ricostruire quell'edificio e di restituire ai cittadini di Sava la loro scuola».