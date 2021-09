Cava de' Tirreni: primo giorno alla scuola di Passiano Il sindaco Servalli: "Una grande emozione"

“Oggi riparte un nuovo anno scolastico e lo festeggiamo con la riapertura di una scuola, quella di Passiano. È stata una grande emozione che ha riempito i cuori di tutti noi, a partire dai genitori e i piccoli alunni”. Sono le parole del sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli che continua rivolgendosi ai piccoli alunni: “Ma quest’anno scolastico che vi accingete ad intraprendere non è come gli altri, è l’inizio di un percorso che deve essere illuminato dalla luce della speranza, dopo la violenza che tutti abbiamo subito a causa di un virus che ci ha colto di sorpresa, inaspettato, contro cui non eravamo preparati e che ci ha portato dolore, sofferenza e morti.

Ora abbiamo la possibilità di riprenderci la nostra vita, ma con la consapevolezza che non tutto è passato e che i nostri comportamenti segneranno il nostro futuro.

Il vostro impegno, cari ragazzi, è quello di studiare, apprendere, prepararvi alla vita e far si che la luce della speranza diventi la certezza di un futuro sereno, per voi, le vostre famiglie e per la comunità in cui vivete.

Le vostre insegnanti, i dirigenti, il personale scolastico, sono quel faro che dovete seguire, che vi indica la strada, e che vi esorto, da sindaco, ma soprattutto da padre, di seguire.

Non ce ne sono altre.

Vedere i più piccoli che con esitazione, curiosità, a volte tra le lacrime, mettono per la prima volte piede in una scuola, lasciando le mani sicure di mamma e papà, è una emozione indescrivibile, perché ancora non lo sanno, ma quello è il loro primo passo verso la libertà che si potrà conquistare solo con la conoscenza.

Come ha detto il nostro Presidente Sergio Mattarella, “oggi la riapertura della scuola è una prova per la Repubblica. Per tutti. Nessuno escluso”. Ma sono sicuro che tutti noi, studenti, insegnanti, dirigenti, chi ha ruoli di responsabilità nella società e nelle Istituzioni sapranno fare il proprio dovere e saranno all’altezza del compito.

Buon anno scolastico a tutti” conclude Servalli.