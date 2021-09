Direttore Marittimo della Campania in visita agli Uffici Marittimi del Cilento Un gesto di profonda vicinanza al personale della Guardia Costiera

Nei giorni del 13 e 14 settembre il Direttore Marittimo della Campania, Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe Vella, ha fatto visita agli Uffici Locali Marittimi di Scario, Sapri, Marina di Camerota, Acciaroli e Castellabate.

Ad accoglierlo il Capo del Compartimento Marittimo di Salerno, Capitano di Vascello Daniele Di Guardo ed i rispettivi Capi del Circondario Marittimo di Palinuro, Tenente di Vascello Amalia Mugavero, e di Agropoli, Tenente di Vascello Valerio di Valerio.

Durante la visita presso l’ufficio Locale Marittimo di Scario, l’Ammiraglio Vella ha potuto ricevere anche la visita del Sindaco di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo. Un gesto di profonda vicinanza al personale della Guardia Costiera, quotidianamente impegnato in prima linea, e fortemente voluto dal Direttore Marittimo in vista della conclusione dell’intensa stagione estiva.

Parole di ringraziamento sono state rivolte a tutto il personale per l’encomiabile lavoro quotidianamente svolto in mare ed a terra in un territorio così importante per tradizione e vocazione marinara.