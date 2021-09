Pontecagnano, primo giorno di scuola, in regalo un libro Si tratta del volume che racconta la storia di Trotula De Ruggiero

“Una ripartenza segnata dall'emozione, così definirei questo primo giorno di scuola. Un momento sentito non solo dagli studenti ma da tutti noi. Famiglie, personale scolastico, insegnanti e appunto i giovani si ritrovano tra i banchi dopo il difficile periodo del Covid”. Sono queste le parole del sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara che ha affidato a un post su Facebook l'emozione per il rientro in classe.

“La dad sembrava aver rubato il tempo all'adolescenza e l'entusiasmo delle future generazioni – continua Lanzara -. La speranza è che questo rappresenti il passato, un capitolo chiuso di una storia che ci ha resi più forti.

Se siamo qui oggi lo dobbiamo alla responsabilità, all'abnegazione e agli sforzi che tutti voi avete messo in campo ma anche e soprattutto al lavoro del personale medico impegnato nella lotta alla pandemia. È proprio a queste figure che dedichiamo il prossimo anno scolastico. Alla loro professionalità, alla grande umanità e al contributo essenziale apportato nella lotta a questo terribile mostro.

Omaggiamo tutte le classi di ogni istituto del territorio con questo splendido libro illustrato che racconta la storia di Trotula de Ruggiero, la prima donna medico della storia, appartenente alla Scuola Medica Salernitana. La sua storia è un messaggio che arriva diretto ai più giovani e racconta di una donna che ha dedicato la sua vita alla salute degli altri” ha concluso il primo cittadino.