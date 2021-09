Cava de' Tirreni, la giunta ridefinisce tariffe palestre Riduzioni del 50% per le associazioni

La Giunta comunale del comune di Cava de' Tirreni nella seduta di oggi (15 settembre 2021) ha deliberato la riduzione del 50 per cento delle tariffe approvate con la delibera n°136/2021, per l’uso delle palestre da parte delle associazioni.

La riduzione tariffaria è ulteriormente incrementata al 60 per cento per le associazioni che documenteranno la partecipazione alle attività svolte da parte di soggetti con Isee fino a 8 mila euro e del 65 per cento per la partecipazione di persone con disabilità.