Sorpresa a Maiori: 82 piccole tartarughe spuntano dalla sabbia Mamma caretta caretta aveva deposto di nascosto. E' l'82 nido in Campania

La natura non smette di stupire. Una bella sorpresa, ieri sera, sulla spiaggia di Maiori dove sono nate altre 82 piccole tartarughe caretta caretta. Un nido non segnalato che porta il totale delle deposizioni, in Campania, a quota 52. Una bella scoperta che sorprende, quella spiaggia è particolarmente frequentata e affollata ma, fortunatamente, nonostante il nido non fosse stato segnalato e recintato è riuscito a salvarsi.

E quindi è venuto fuori che, alla fine, un nido a Maiori mamma Tartaruga era riuscita a farlo. Lo scorso luglio, infatti, una tartaruga era risalita sul litorale del comune della Divina, ma era stata disturbata e non era riuscita a deporre. Invece, come raccontano i volontari della pagina "Tartarughe Marine in Campania": "Dopotutto. Di nascosto. Per non essere di nuovo allontanata. Un nido era riuscita a farlo".

Sono 82 le tartarughe nate sulla spiaggia gestita da Mare Nostrum Nautica di Maiori: " A 200 metri di distanza dove era stata vista e disturbata a inizio luglio. Il personale che gestisce la spiaggia le ha raccolte in un secchio perchè andavano in ogni direzione disorientate dalla luce e il personale di Area Marina Protetta Punta Campanella è accorso subito sul posto. Sono state liberate a mare, su una barca messa a disposizione dal personale che ha in gestione la spiaggia, poiché non riuscivano ad entrare in acqua spontaneamente. La natura vince anche sull' avidità dell' uomo", le parole i volontari.