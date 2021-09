Roccapiemonte: attualmente sono 14 i positivi al Covid 19 Nella ultima settimana sono guariti sei cittadini

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano comunica che, dai dati presenti sulla piattaforma Sinfonia (Sistema Informativo Sanità Campania) e-Covid, sono attualmente quattordici le persone di Roccapiemonte positive al Covid-19. Nell’ultima settimana sono guariti sei cittadini. Come si evince dal grafico in allegato, si sono sottoposti alla prima vaccinazione il 75% dei cittadini di Roccapiemonte, con doppia dose 5589 cittadini per un totale del 63%.