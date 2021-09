Cava, via libera alle graduatorie per l'ammissione dei bimbi agli asili nido L'assessore Altobello: c'è stato qualche ritardo ma adesso finalmente ci siamo

Sono state completate dagli uffici del Piano di Zona e dei Servizi Sociali le procedure di verifica delle domande pervenute in modalità telematica e proceduto alla approvazione delle graduatorie provvisorie per la frequenza dei bambini presso l’asilo nido d’infanzia comunale di via Carillo ed al micronido di Santa Maria del Rovo di Cava de’ Tirreni.

"A seguito del riesame delle domande, gli uffici comunali hanno redatto le graduatorie provvisorie con l’ammissione presso l’asilo nido di via Carillo di 50 domande, rispetto alle 84 pervenute, con 27 istanze poste in lista di attesa, mentre per il micronido di Santa Maria del Rovo sono state ammesse 15 istanze e 7 in lista di attesa. Nei prossimi giorni, espletate le ultime formalità burocratiche, sarà comunicata la data di inizio delle attività", hanno fatto sapere da palazzo di città.

"Quest’anno gli uffici si sono trovati ad affrontare diverse difficoltà - afferma l’assessore ai servizi sociali, Annetta Altobello - per la redazione delle graduatorie di tutti i nidi delle 14 città che fanno parte del piano di Zona S2 Cava de’ Tirreni Costiera Amalfitana, e c’è voluto un po’ di tempo in più. Ho sollecitato affinché quanto prima siano avviate tutte le attività previste per dare risposte ai bisogni delle famiglie".