Baronissi: approvato appalto per i lavori di riqualificazione dell'ex Iacp Il sindaco Valiante: "Si tratta di un ulteriore passo in avanti, abbiamo lavorato per velocizzare"

L'Acer ha approvato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la riqualificazione del complesso edilizio di proprietà ex IACP Salerno in via Bixio a CapoSaragnano di Baronissi.

Con determina dirigenziale dell'Acer – Agenzia Campana per l’edilizia residenziale – è stato approvato l’esito di gara per un importo complessivo di 780mila euro per i lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle palazzine.

“Si tratta di un ulteriore, decisivo passo avanti nell’avvio di lavori da tempo attesi – spiega il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante – abbiamo lavorato a testa bassa e ai fianchi dell’Acer per accelerare le procedure di gara che oggi sono concluse con l’aggiudicazione alla ditta. E’ stato un iter lunghissimo, particolarmente complesso, non senza diffide, segnalazioni alla Procura della Repubblica per i ritardi accumulati da ACER Campania, dopo il subentro a IACP Salerno. Oggi è una bella notizia per gli inquilini delle palazzine che vivono in alloggi degradati e che rivendicano semplicemente il diritto ad un’abitazione dignitosa”.

“Ci vorrà ancora qualche settimana prima dell’apertura del cantiere - fa eco l’assessore all’urbanistica Maria Sarno – ma ormai la procedura è conclusa. Siamo molto soddisfatti e sicuri che l’intervento di riqualificazione permetterà di migliorare il patrimonio di edilizia popolare in città e la vivibilità in tutto il quartiere”.