Roccapiemonte: strada intitolata al militare Biagio Torino E' tragicamente scomparso il 12 marzo del 2017

Emozione e commozione per la cerimonia di intitolazione di una strada del comune di Roccapiemonte al compianto Biagio Torino, giovane militare dell'Esercito Italiano, tragicamente scomparso il 12 marzo del 2017. Alla presenza delle più alte cariche militari del territorio provinciale, dei genitori Carmine e Antonia, di familiari, amici, conoscenti e rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, dopo la Santa Messa celebrata sul posto, il sindaco Carmine Pagano, insieme a Vincenzo Torino, fratello di Biagio, hanno scoperto la targa in onore del volontario dell'esercito, la cui scomparsa ha lasciato una profonda ferita in tutta la comunità rocchese.

"Ci siamo adoperati, subito dopo il nostro insediamento nel 2018, per intitolare la strada a Biagio. Con la famiglia, il dipendente Manlio Lanzara, abbiamo lavorato per riuscire ad ottenere l'ok dalla Prefettura. Per questo ringraziamo il Prefetto Russo e il dottor Lazzaro Romano. Un lavoro importante, compreso quello del dipendente Alessandro Mauro, per giungere a questa giornata fatta di lacrime, di momenti particolari, ma anche di gioia e sorrisi, come quelli che hanno contraddistinto la vita terrena di Biagio. La politica più bella è quella che rimane sempre vicina alla popolazione, provando a lasciare qualcosa alla cittadinanza. Abbiamo una strada intitolata Via degli Angeli, all'altezza di Via della Libertà, i campetti in memoria di Christian Campanile e Catello Mari, e adesso Via Biagio Torino, perchè i figli di Roccapiemonte, prematuramente scomparsi, non vengano mai dimenticati" hanno dichiarato il Sindaco Pagano e l'Assessore Fabbricatore.